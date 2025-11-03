В Гомеле открыли современный скейт-парк площадью более 1 тыс. кв. м

Cовременный скейт-парк площадью около 1,15 тыс. кв. м открылся в Гомеле. Такие конструктивные решения применялись ранее в крытых залах. Областной центр первым в стране реализовал такой формат под открытым небом.

Площадка разделена на две локации: стрит-зону с элементами городского рельефа и парковую - с крупными рампами. Одновременно около 65 человек могут здесь кататься на скейтборде, трюковом самокате, велосипеде ВМХ, агрессивных роликовых коньках и стритборде.