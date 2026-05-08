В Слуцке поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Соловьянова
Беларусь в предвкушении триумфа мая - Дня Победы. 9 Мая все погрузятся в героическую летопись на пути к освобождению мира от немецко-фашистских захватчиков и исключительное мужество наших земляков.
Праздничная программа только в Минской области включает более 200 тематических мероприятий - от автопробегов до фейерверков. Во дворах, где живут свидетели войны, уже проходят концерты и поздравления.
Пасмурная и дождливая погода не стала препятствием для церемонии благодарности. 8 мая в Слуцке поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Соловьянова. В 2026 году храбрый защитник Родины отметил столетие, а в преддверии 9 Мая, Дня Победы, принимает мелодичные поздравления.
Пройдя подготовку в Свердловской области, он воевал на 1-м и 3-м Белорусских фронтах. Танкист и пулеметчик дошел до Берлина. Великую Победу он встретил в военном госпитале, был ранен. Также он удостоен множества наград.
Иван Соловьянов, ветеран Великой Отечественной войны:
"Это награды всего нашего советского народа. Их подвиг - это награда. Некоторым не нравится такое продолжение всех этих важных дел. Но народ не забывает об этом уже больше чем 81 год".
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
"В эти дни по всей Минщине проходят праздничные и торжественные мероприятия, митинги, выставки. Все они имеют тематический характер, их насчитывается более 200. Главное действие по традиции будет на Кургане Славы. Праздничная программа начнется в 10:00. Кульминацией станет праздничный салют".
Несмотря на почтенный возраст, Иван Савельевич остается активным участником общественной жизни. Он является почетным гостем многочисленных мероприятий, в том числе в Слуцком краеведческом музее. Ветеран общается с молодежью, считая своим долгом передать подрастающему поколению правду о цене победы.
Элина Шкарадюк, кадет Минского областного кадетского училища:
"Мы помним ратный подвиг тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Ветераны вдохновляют нас на новые подвиги".
Биографии ветеранов - это живые истории подвига белорусского народа. Дороги войны, суровые испытания, сложный путь к победе - то, что берегут наследники в память о защитниках Родины. В Беларуси 574 ветерана Великой Отечественной, с которыми народ встречает 81-ю победную весну.