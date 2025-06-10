Регистрация сделок с недвижимостью станет проще

Новая редакция закона о государственной регистрации недвижимости, прав на него и сделок с ним вступает в силу с 11 июня, сообщила журналистам зампредседателя Госкомимущества Беларуси Екатерина Лукьянова, передает корреспондент Sputnik.

Она подчеркнула, что это самое масштабное изменение закона, который действует в стране с 2003 года.

Одна из его новаций в том, что теперь можно будет обращаться в любой офис по регистрации прав на недвижимость, а не обязательно в том районе, где расположен, к примеру, дом.

"То есть мы стираем территориальные границы... Эта новация касается и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей в том числе", – отметила Лукьянова.

Зампредседателя добавила, что ИП и юрлица могут использовать цифровую подпись и вообще не обращаться к регистратору, а решать все дистанционно.

Граждане, которые получают в наследство недвижимость или проводят какие-либо сделки с ним, получили возможность регистрировать их через нотариуса – он же потом выдаст свидетельство, которое получит от регистратора.

"Клиент будет информирован нотариусом о готовности документов о регистрации, после чего сможет забрать их у нотариуса", – объяснила Лукьянова.

Появится и возможность дистанционных сделок. Например, продавец живет в Минске, а покупатель – в Витебске. Они, как пояснила представитель Госкомимущества, предварительно связываются, чтобы оговорить условия сделки. Затем в один и тот же день, в одно и то же время каждый обращается в ближайший офис по регистрации. Регистраторы связываются между собой по видеосвязи, составляют договор. Он подписывается двумя сторонами в разных местах и отдается на регистрацию.