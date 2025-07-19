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Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила Германию
Автор:Редакция news.by
Победные новости пришли из грузинского Батуми. Вице-чемпионы мира - сборная Беларуси - 19 июля второй раз выиграли на первом отборочном этапе Евролиги по пляжному футболу. Команда Николаса Альворадо гораздо сильнее сборной Германии - 6:1. Дубль Анатолия Рябко, который провел точный и красивый удар через себя.
Накануне белорусы стартовали на турнире с еще более уверенной победы, разгромили сборную Турции - 12:1. 20 июля наши парни сразятся со сборной Чехии. Начало поединка в 17:00. Игру в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".