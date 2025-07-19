Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила Германию

Победные новости пришли из грузинского Батуми. Вице-чемпионы мира - сборная Беларуси - 19 июля второй раз выиграли на первом отборочном этапе Евролиги по пляжному футболу. Команда Николаса Альворадо гораздо сильнее сборной Германии - 6:1. Дубль Анатолия Рябко, который провел точный и красивый удар через себя.