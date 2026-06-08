Африканские регионы заинтересованы в белорусском продовольствии

"Африка перспективна. Сегодня она нестабильная, бедная. Но завтра произойдет стабилизация, и Африка будет определять, может быть, четверть мирового платежного спроса. Африка - это про то, чем торгует Беларусь (продукты питания, сельское хозяйство, т. е. техника, добыча полезных ископаемых). На африканском рынке могут быть востребованы и белорусские удобрения. Нужно поставлять именно то, чего в Африке не хватает, например, мясную и молочную продукцию. Африканцы могут сами вырастить кукурузу, но что касается молочной и мясной продукции, то здесь Беларусь может быть надежным партнером", - отметил политолог Константин Калачев.