13 февраля в Раубичах стартует финал 19-го сезона соревнований "Снежный снайпер"
13 февраля начинаются решающие гонки 19-го сезона республиканских соревнований по биатлону "Снежный снайпер".
Решающие гонки пройдут в Раубичах на стадионе мирового уровня. За медали будут бороться 168 лучших юных биатлонистов-любителей со всей страны.
Позади серьезный отбор, в котором приняли участие без малого 20 тыс. ребят от 10 до 15 лет. И только 168 из них вышли в решающий этап, где и ждут настоящие биатлонные гонки.
У юных снежных снайперов было достаточно времени, чтобы опробовать в деле лыжи, винтовки и приспособиться к погодным условиям.
"Здесь и "Кубок Содружества" проходил, и "Гонка легенд". В Раубичах созданы такие же условия, как и за границей. Все эти горки мы с ребятами сейчас обкатываем. Сами мы приехали из Гродненской области - там равнина, гор нет. И для детей походить по таким склонам - это просто прекрасно", - поделился тренер команды Гродненской области Генрих Рушницкий.
"Снежный снайпер" - это отличная возможность сделать шаг навстречу мечте, стать профессиональным спортсменом. А для тренеров соревнования тоже огромный пласт работы, ведь нужно отобрать сильнейших в специализированные школы.
Юрий Альберс, государственный тренер по биатлону:
"Мы не делим соревнования по рангам на важные или неважные. Посмотрите, как у нас проводятся кубки Белорусской федерации биатлона: мы давно начали, тоже маленькие детки выступали. Аккредитация, пресс-конференции - все это своего рода подводка к большой спортивной жизни".
Добраться до Раубич в дни проведения турнира тоже не будет составлять труда: от станции метро "Борисовский тракт" будет курсировать автобусный экспресс № 949Э.
Максим Леонович, представитель Президентского спортивного клуба:
"Для болельщиков из Минска и обратно будет организовано транспортное сообщение. На объекте будут работать во время соревнований пункты обогрева, а для зрителей подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа".
В первый день турнира, 13 февраля, пройдут 6 спринтерских гонок в трех разных возрастных категориях. А перед началом соревновательной части участников и гостей ждет церемония открытия в 10:30, а уже в 11:00 будет дан старт первой гонке.
Конечно, ярким завершением первого дня финала станет церемония награждения победителей и призеров.