15 лет назад состоялось торжественное открытие "Минск-Арены"

Именно здесь спустя 4 года прошли основные матчи чемпионата мира. Сегодня это домашняя арена для минского "Динамо", которое традиционно собирает аншлаги на своих трибунах. "Минск-Арена" стала и площадкой для торжественной церемонии открытия II Игр стран СНГ.

Стадион модернизируется, идет в ногу со временем. Поменяли медиакуб. Теперь он позволяет в формате 4K выдавать любые картинки - от телевизионной трансляции до любого контента. Звук тоже в приоритете. Ведь "Минск-Арена" стала свидетельницей многих концертов, в том числе иностранных артистов. И неслучайно финальный аккорд "Марафона единства" тоже был поставлен именно здесь.