50 лет в профессии тренера по плаванию - Геннадий Вишняков рассказал о своем пути в спорте и работе

Каждое утро для Геннадия Алексеевича Вишнякова начинается одинаково. Это уже традиция, можно сказать, ритуал.

Он практически не бывает дома. Встает в 5 утра, до 12 ночи работает. Ему мало 24 часов в сутки для работы.

На дорожке бассейна БГУФК, где сегодня с паралимпийской сборной по плаванию и работает Геннадий Алексеевич, можно встретить Дмитрия Солея, серебряного призера недавних игр. Рядом тренируется Егор Щелканов, паралимпийский чемпион Парижа и призер Токио. Среди воспитанников Вишнякова и обладатель 21-й золотой медали Паралимпиады Игорь Бокий. Это только несколько фамилий спортсменов, результаты которых более чем ярко говорят о статусе и таланте их тренера.

Но за плечами Геннадия Алексеевича не только большой опыт в работе, но и непростой жизненный путь, начался который из детского дома.

"Отца у меня не было. Мама ушла из жизни трагично, когда мне было около трех лет, с тех пор я воспитывался в детском доме. Там были как бы свои установленные порядки. В основном это были люди, которые прошли войну. Это были люди очень строгие, требовали не только дисциплины. Любое нарушение, даже небольшое, с нашей стороны, конечно, сильно наказывалось", - поделился воспоминаниями заслуженный тренер Беларуси Геннадий Вишняков.

Дисциплины от своих подопечных Геннадий Вишняков требует теперь сам. Ведь это и есть одно из слагаемых будущего успеха.

"Он всегда говорит, что дисциплина - это самое важное качество спортсмена, и поэтому, наверное, только за нее он ругается", - рассказал чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр по плаванию Егор Щелканов.

После школы-интерната Геннадий Вишняков поступил в профессионально-техническое училище. Еще до его окончания пошел работать на Гомсельмаш. Сначала был чернорабочим, после получил специальность слесаря-сборщика. Но еще во время школы-интерната начал заниматься спортом. Это была гребля, потом борьба, ну а после в школу пришел тренер по плаванию.

"Очень нравилось плавать. Я решил себя полностью посвятить плаванию. Были раньше только одноразовые тренировки, поэтому когда узнали, что я перешел на двухразовые тренировки, многие были удивлены", - поделился Геннадий Вишняков.

По жизни реалист. В момент, когда почувствовал, что как спортсмену дальше расти не получится, Геннадий Вишняков принял решение перейти на тренерскую работу. Это произошло в 1972 году. Нетрудно подсчитать. Тренером Геннадий Алексеевич работает уже более 50 лет.

От детского спорта к спорту высших достижений. В списке воспитанников Геннадия Вишнякова стали появляться спортсмены-олимпийцы с результатами международного уровня. Почти 20 лет назад тренер начал работать со спортсменами-паралимпийцами.

"В 2010 году мой первый тренер начал искать для меня возможности совершенствовать дальше в плавании. И нашел тренера Вишнякова Геннадия Алексеевича. На тот момент, и сейчас у него, наверное, одна из сильнейших команд, и он согласился взять меня тоже под свое крыло на подготовку", - рассказал 21-кратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Игорь Бокий.

"Я стараюсь почти никому не отказывать. Если я вижу, что молодой пловец имеет желание плавать, имеет желание достичь определенных успехов, я его беру к себе на подготовку. Даже если я вижу, что может быть в спорте он не сможет достичь, но я вижу его огромное желание достичь максимум того, что он может", - подчеркнул Геннадий Вишняков.