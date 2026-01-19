Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Александр Шагойко: Результат для профессионального спорта - результат на табло

Футбольный мяч в воротах
Фото: freepik.com

Результат для профессионального спорта - результат на табло, уверен главный тренер ФК "Динамо-Минск" Александр Шагойко.

"Но показателем хороших результатов являются еще полные трибуны болельщиков и развитие команды. Хотелось бы, чтобы качество игры было достойным и давало результат", - высказал пожелание гость "Актуального интервью".

Это прописные истины, но поинтересовались, есть ли у Александра Шагойко какая-то игровая тренерская изюминка.

"Часто все ждут какого-то интересного рецепта, который откроет что-то невероятное. На самом деле уже все давно придумано. Чаще всего это происходит посредством развития отрасли в целом. Нам нужно поправить простые вещи, например, организацию всего процесса. Кстати, за последний год зритель хоть немного, но стал приходить на трибуны, а это свидетельствует о том, что что-то меняется в лучшую сторону", - поделился мнением тренер ФК "Динамо-Минск".

