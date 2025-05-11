Алина Горносько стала абсолютным победителем на этапе Кубка вызова в Португалии

На португальском этапе турнира грации определили сильнейших в многоборье и четырех отдельных упражнениях - лидер нашей команды одержала победы в каждом виде программы. Накануне Алина с солидным преимуществом завоевала золото в многоборье (115,250 балла), а 11 мая выиграла финалы с обручем (29,250), мячом (27,950), булавами (29,100) и лентой (27,000). Двукратным призером соревнований стала еще одна белоруска Анастасия Салос, которая показала второй результат в упражнении с обручем и третий - с лентой.

Ранее в нынешнем сезоне Горносько дважды поднималась на подиум этапов Кубка мира, взяв серебро в программе с мячом в Софии и бронзу в этой же дисциплине в Баку. На счету Салос третье место азербайджанского этапа в композиции с обручем. Финальный турнир Кубка мира по художественной гимнастике 2025 года пройдет с 18 по 20 июля в Италии, а заключительный этап Кубка вызова состоится с 25 по 27 июля в Румынии.