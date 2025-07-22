Белоруска Василина Хондошко завоевала бронзу ЧМ по водным видам спорта

Василина вышла на связь с корреспондентами "Первого информационного" и поделилась своими впечатлениями: "Сегодня в нашей копилке появилась еще одна медаль - бронзовая. Я выступала с произвольной программой, все прошло отлично: и исполнение, и эмоции были на высоте. Я получила огромный отклик от зрителей и тренеров, поэтому очень рада. Думаю, это только начало моего пути, будем двигаться дальше, стремиться к большему, развиваться. Надеюсь, впереди еще много всего".