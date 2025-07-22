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Белоруска Василина Хондошко завоевала бронзу ЧМ по водным видам спорта
- Эксклюзив
В Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Вторую медаль завоевала белорусская синхронистка Василина Хондошко. У нее бронза. Несколькими днями ранее Василина заняла второе место по итогам технической программы. С призовым местом спортсменку поздравил глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.
Василина вышла на связь с корреспондентами "Первого информационного" и поделилась своими впечатлениями: "Сегодня в нашей копилке появилась еще одна медаль - бронзовая. Я выступала с произвольной программой, все прошло отлично: и исполнение, и эмоции были на высоте. Я получила огромный отклик от зрителей и тренеров, поэтому очень рада. Думаю, это только начало моего пути, будем двигаться дальше, стремиться к большему, развиваться. Надеюсь, впереди еще много всего".
Верим, что приятные новости продолжат приходить с чемпионата мира.
22 июля в Сингапур прибыла сборная страны по плаванию. Состязания пловцов стартуют в воскресенье, 27 июля. На кону 42 комплекта наград.