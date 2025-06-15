Белоруски заняли 6-е место в финале Кубка мира по синхронному плаванию

Белорусские спортсменки завершили выступления на финальном этапе Кубка мира по синхронному плаванию 2025 года, который прошел в китайском Сиане, сообщает БЕЛТА.

Заключительным видом турнира стал финал в акробатической программе групп с участием команд из девяти стран. Белоруски Анастасия Бернат, Ольга Демидович, Маргарита Кирилюк, Варвара Кульба, Ксения Кулешова, Александра Мирончик, Валерия Шиманская и Яна Трацевская заработали 169,7685 балла и расположились на 6-й строчке.

Победу одержали представительницы Китая.

Ранее наши девушки показали 4-й результат в технической программе и стали пятыми в произвольной.

15 июня победительницей финального этапа Кубка мира по синхронному плаванию в произвольной программе стала белоруска Василина Хондошко, которая двумя днями ранее завоевала бронзу в технической.