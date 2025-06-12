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Белорусы вышли в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу
Могилевский ЦОР пробился в четвертьфинал розыгрыша Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в португальском Назаре, сообщает БЕЛТА.
В поединке 1/8 финала, который прошел 12 июня, чемпионы Беларуси переиграли португальский ГРАП со счетом 5:2. В составе победителей отличились Иван Константинов, Артемий Дрозд, Никита Щавликов, Вадим Бокач и Хавьер Торрес. В игре за выход в полуфинал могилевчане встретятся с победителем матча "Рош Хааин" (Израиль) - "Ростокер" (Германия).
На предварительном этапе белорусы заняли первое место в группе F, разгромив датский "Копенгаген" (5:1) и мальтийский "Хамрун" (9:0), но уступив в овертайме немецкой "Баварии" (4:5).
В составе могилевчан на этом турнире выступают 7 серебряных призеров недавнего чемпионата мира на Сейшелах - Вадим Бокач, Владимир Устинович, Юрий Петровский, Иван Константинов, Артемий Дрозд, Михаил Августов и Егор Гордецкий.
Год назад ЦОР занял шестое итоговое место среди сильнейших клубов Старого Света. В решающем поединке за главный приз португальская "Брага" победила итальянскую "Пизу" со счетом 5:3, а португальский "Сотао" выиграл у испанского "Рекреативо" в матче за бронзу - 7:4. Этот турнир проводится с 2013 года. Чаще других его победителями становились "Брага" и российский "Кристалл" из Санкт-Петербурга, у которых по 4 трофея.