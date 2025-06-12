Белорусы вышли в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Могилевский ЦОР пробился в четвертьфинал розыгрыша Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в португальском Назаре, сообщает БЕЛТА.

В поединке 1/8 финала, который прошел 12 июня, чемпионы Беларуси переиграли португальский ГРАП со счетом 5:2. В составе победителей отличились Иван Константинов, Артемий Дрозд, Никита Щавликов, Вадим Бокач и Хавьер Торрес. В игре за выход в полуфинал могилевчане встретятся с победителем матча "Рош Хааин" (Израиль) - "Ростокер" (Германия).

На предварительном этапе белорусы заняли первое место в группе F, разгромив датский "Копенгаген" (5:1) и мальтийский "Хамрун" (9:0), но уступив в овертайме немецкой "Баварии" (4:5).

В составе могилевчан на этом турнире выступают 7 серебряных призеров недавнего чемпионата мира на Сейшелах - Вадим Бокач, Владимир Устинович, Юрий Петровский, Иван Константинов, Артемий Дрозд, Михаил Августов и Егор Гордецкий.