Биатлонист Илья Авсеенко стал чемпионом Беларуси в масс-старте
Автор:Редакция news.by
Биатлонные баталии завершились в Раубичах. Соревновательную программу закрыли мужские масс-старты. Илья Авсеенко завоевал золото, почти на минуту опередив серебряного призера гонки Никиту Лобастова. Тройку сильнейших замкнул Александр Голяк.
Напомним, что ранее тройку призеров в масс-старте определили девушки, где золото завоевала Елена Кулак, серебро досталось Анне Сола. Третий результат с отставанием в 47 секунд от лидера показала Виктория Шашкова.