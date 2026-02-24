Биатлонист Илья Авсеенко стал чемпионом Беларуси в масс-старте

Биатлонные баталии завершились в Раубичах. Соревновательную программу закрыли мужские масс-старты. Илья Авсеенко завоевал золото, почти на минуту опередив серебряного призера гонки Никиту Лобастова. Тройку сильнейших замкнул Александр Голяк.

Напомним, что ранее тройку призеров в масс-старте определили девушки, где золото завоевала Елена Кулак, серебро досталось Анне Сола. Третий результат с отставанием в 47 секунд от лидера показала Виктория Шашкова.