"Будешь идти к мечте, если…" Олимпийский чемпион рассказал, как добиться успеха

Для любого спортсмена, по мнению гостя интервью, очень важен первый тренер. Каким образом он привьет любовь к тому или иному виду спорта.

"Следующий момент: мы все рождаемся, не зная своего потенциала. Если мы желаем - найдем тысячу возможностей. Если не желаем - найдем тысячу причин. И это касается и спорта, и жизни. И если у тебя есть к чему-то стремление, ты заряжен, ты о чем-то мечтаешь, ты будешь идти к этой мечте".