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"Будешь идти к мечте, если…" Олимпийский чемпион рассказал, как добиться успеха

"Будешь идти к мечте, если…" Олимпийский чемпион рассказал, как добиться успеха

Директор Республиканского государственного училища олимпийского резерва Андрей Барбашинский в "Актуальном интервью" рассказал, из чего состоит рецепт успеха его карьеры.

Для любого спортсмена, по мнению гостя интервью, очень важен первый тренер. Каким образом он привьет любовь к тому или иному виду спорта.

Андрей Барбашинский:

"Следующий момент: мы все рождаемся, не зная своего потенциала. Если мы желаем - найдем тысячу возможностей. Если не желаем - найдем тысячу причин. И это касается и спорта, и жизни. И если у тебя есть к чему-то стремление, ты заряжен, ты о чем-то мечтаешь, ты будешь идти к этой мечте".

"Рецепта стать олимпийским чемпионом нет, - отметил директор РГУОР. - Но из чего состоит олимпийская медаль? Из пота, крови, боли, разочарования, огорчения. И все это вместе ты преодолеваешь".

Андрей БарбашинскийРГУОРАктуальное интервью

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