Чемпион мира Иван Иванков провел мастер-класс для юных гимнастов в Минске

26 ноября в Минском СДЮШОР триумфатор мира и Европы по спортивной гимнастике Иван Иванков точно зажег огонь в глазах будущих победителей. Именитый атлет провел мастер-класс для ребят: раскрыл все секреты профессионального спорта, поделился многолетним опытом выступлений на международной арене и приоткрыл завесу тайны спортивного успеха.

Иван Иванков, многократный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике:

"Если у тебя хорошая школа, то потом можно очень быстро изучать новые элементы, прогресс будет на лицо. Я поделился впечатлениями о том, как я выступал на таких огромных турнирах, как чемпионат Европы и мира, Олимпийские игры. Мне хотелось все это передать им, чтобы заразить их огромным желанием заниматься гимнастикой и достигать серьезных побед".

