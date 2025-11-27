3.71 BYN
Чемпион мира Иван Иванков провел мастер-класс для юных гимнастов в Минске
26 ноября в Минском СДЮШОР триумфатор мира и Европы по спортивной гимнастике Иван Иванков точно зажег огонь в глазах будущих победителей. Именитый атлет провел мастер-класс для ребят: раскрыл все секреты профессионального спорта, поделился многолетним опытом выступлений на международной арене и приоткрыл завесу тайны спортивного успеха.
Иван Иванков, многократный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике:
"Если у тебя хорошая школа, то потом можно очень быстро изучать новые элементы, прогресс будет на лицо. Я поделился впечатлениями о том, как я выступал на таких огромных турнирах, как чемпионат Европы и мира, Олимпийские игры. Мне хотелось все это передать им, чтобы заразить их огромным желанием заниматься гимнастикой и достигать серьезных побед".
Иван Иванков неоднократно поднимался на высшую ступень пьедестала почета как на чемпионатах мира, так и на континентальных первенствах. А в 2019 году он был введен в Международный зал славы спортивной гимнастики.