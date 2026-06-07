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В Минской области дан старт третьему трудовому семестру
Официальный старт третьему трудовому семестру дали в Червене. В Минской области лето с пользой проведут 4 тыс. юношей и девушек. В 2025 году в районах было задействовано почти 300 студенческих отрядов. Ежегодно школьников и студентов на работу принимают крупнейшие предприятия и организации. В этом сезоне студотрядов будет еще больше.
Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ: "У нас есть ряд новых организаций. В этом году в перечне принимающих организаций порядка 1 тыс. новых рабочих мест. С 16 июня приступает к работе совместный отряд с россиянами. Приедут ребята-педагоги, и мы запускаем отряд в Национальном детском центре "Зубренок". Выходим на уровень международного сотрудничества. Также в планах сотрудничать с российскими регионами по нашим ключевым направлениям: сельскохозяйственному и строительному".
Присоединиться к студотрядовскому движению могут все желающие. В трудовые ряды принимают ребят в возрасте от 14 лет до 31 года. Чтобы стать частью команды, нужно обратиться в Союз молодежи по месту жительства или учебы.