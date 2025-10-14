Чемпионат Беларуси по футболу: "Неман" и "Слуцк" проведут перенесенный матч

Футбольный "Неман" продолжает отдавать долги национальному календарю. Сегодня "желто-зеленые" в гостях проведут перенесенный матч 19-го тура чемпионата Беларуси против "Слуцка". Еще в августе команды не смогли встретиться из-за участия "Немана" в еврокубках.



Сейчас гродненцы в турнирной таблице идут лишь восьмыми и на шесть очков отстают от седьмого клуба - "Ислочи", у "сахарников" дела обстоят гораздо хуже: дружина не может победить уже 10 матчей кряду и находится в зоне вылета.

