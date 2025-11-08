3.68 BYN
Отмена виз, прямые авиарейсы: для белорусских путешественников мир становится шире
Для тысяч белорусских путешественников мир стал больше и в то же время гораздо ближе. "Белавиа" расширяет географию полетов, и регулярные рейсы выполняются уже в 22 аэропорта. В их числе теперь курорт Санья, остров Фукуок и Шри-Ланка. Но это не предел. Ведется работа по отмене виз в ряд стран, подписываются новые межправительственные соглашения.
Прямые авиарейсы: из Минска - в Китай, Вьетнам и Шри-Ланку
Еще недавно мечта о прямом перелете из Минска на острова или в страны дальней дуги для белорусского туриста выглядела так: книга, сон в ожидании стыковки где-нибудь в Москве или Стамбуле, плед и рюкзак вместо подушки. Дорога забирала целые сутки и все нервы. Но это осталось в прошлом.
Октябрь для белорусской гражданской авиации стал по-настоящему прорывным. "Белавиа" один за другим открывала рейсы на самые популярные курорты мира. Это и китайский остров Хайнань, и вьетнамский Фукуок, и экзотическая Шри-Ланка.
Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа":
"Будем увеличивать количество рейсов и направлений. В январе будет открываться новое направление и страна, уже 17-я по счету. Это будет Таиланд. 8 января полетим в Утапао (это Паттайя), 12 января - в Пхукет. 18 декабря будет возобновлен рейс Минск - Алматы".
Штурм новых курортов стал возможным благодаря покупке широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 с дальностью полетов 12 тыс. км. Это комфорт и огромная экономия времени у путешественников.
Перечень безвизовых стран для белорусов расширяется
Авиация - это один пазл. Визовые условия - другой. И здесь география также расширяется. Из последнего - отменены визы в Оман, Колумбию и Лаос. На очереди Таиланд и Мьянма. А недавно был опубликован мировой рейтинг стран "сильных"паспортов.
Доступный полет и для регионов. Из Бреста можно добраться в Питер, из Могилева и Гомеля - в Москву. Запланирована модернизация воздушной гавани в Гродно - ремонт взлетно-посадочной полосы и обновление оборудования.
Что касается цифр, по итогам девяти месяцев 2025 года отрасль показывает устойчивый рост. Менять каштаны на кокосы мы только начали. Таиланд анонсирован официально. Перспектива - Тунис и Иордания. Заключены межправительственные соглашения с Сейшелами, Саудовской Аравией, Кувейтом, Марокко, Венесуэлой и рядом других стран. Это не только выходы на новые горизонты, но и демонстрация наших возможностей. Мы открываем Беларусь для мира, а мир - для Беларуси.