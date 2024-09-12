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Деньги футболистов - из чего складывается бюджет ФК БАТЭ
Что составляет бюджет футбольного клуба БАТЭ, рассказал председатель правления ФК БАТЭ (Борисов) Андрей Капский в "Актуальном интервью".
По словам гостя интервью, финансовая составляющая стала меньше, чем была раньше, когда команда играла в еврокубках. Но по меркам Высшей лиги это средний бюджет.
Андрей Капский:
"Бюджет во многом формируется из доходов от собственной деятельности: это трансферы, наши какие-то маркетинговые активности, сдача в аренду инфраструктуры. И это где-то около половины бюджета, даже чуть больше. Вторая часть - это реклама (около 15 %), это 191-й указ Президента Беларуси (до 5 %) и 300-й указ (10 %). Остальная часть (20-25 %) - это деньги УЕФА".
"Понятно, что потенциал рекламы и господдержки мог быть, наверное, выше для нас. Ведь есть определенные требования Министерства спорта, которым мы где-то не соответствуем, и поэтому недополучаем вот средства наравне со всеми остальными клубами, - обозначил председатель правления ФК БАТЭ. - Но с другой стороны, мне лестно, что мы не сидим на шее тяжелым бременем у бюджета. Это нас подталкивает учиться, развиваться, находить способы зарабатывать и формировать бюджет".
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