Деньги футболистов - из чего складывается бюджет ФК БАТЭ

Что составляет бюджет футбольного клуба БАТЭ, рассказал председатель правления ФК БАТЭ (Борисов) Андрей Капский в "Актуальном интервью".

По словам гостя интервью, финансовая составляющая стала меньше, чем была раньше, когда команда играла в еврокубках. Но по меркам Высшей лиги это средний бюджет.

Андрей Капский:

"Бюджет во многом формируется из доходов от собственной деятельности: это трансферы, наши какие-то маркетинговые активности, сдача в аренду инфраструктуры. И это где-то около половины бюджета, даже чуть больше. Вторая часть - это реклама (около 15 %), это 191-й указ Президента Беларуси (до 5 %) и 300-й указ (10 %). Остальная часть (20-25 %) - это деньги УЕФА".