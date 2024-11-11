Депутат рассказала, когда с белорусских спортсменов снимут ограничения

"Вот у меня есть такое предложение, можно сказать. Ограничения закончатся тогда, когда МОК возглавит президент НОК Беларуси. Вот тогда будет равенство, гармония, когда не только мировое спортивное общество нам будет диктовать условия, но и мы также можем повлиять на ход олимпийского движения, справедливого и принципиального".