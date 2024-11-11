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Депутат рассказала, когда с белорусских спортсменов снимут ограничения
Ограничения относительно белорусских спортсменов закончатся тогда, когда Международный Олимпийский комитет возглавит президент Национального олимпийского комитета Беларуси.
Такое мнение высказала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анастасия Мирончик-Иванова в проекте "Актуальное интервью".
Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Вот у меня есть такое предложение, можно сказать. Ограничения закончатся тогда, когда МОК возглавит президент НОК Беларуси. Вот тогда будет равенство, гармония, когда не только мировое спортивное общество нам будет диктовать условия, но и мы также можем повлиять на ход олимпийского движения, справедливого и принципиального".
Анастасия Мирончик-Иванова подчеркнула, что белорусов лучше слышать, понимать и сотрудничать. "Хочу сказать, что большую и огромную работу проделывает наш Национальный олимпийский комитет. Он отстаивает спортсменов, борется абсолютно за каждого. Я думаю, что с приходом новоиспеченного президента США Дональда Трампа, возможно, будут какие-то изменения", - отметила депутат.
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