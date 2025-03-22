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Дзюдоистка Лисовская стала призером юниорского Кубка губернатора Санкт-Петербурга
Белорусские дзюдоисты выиграли две бронзовые медали международных соревнований среди спортсменов не старше 18 лет "Кубок губернатора Санкт-Петербурга", сообщает БЕЛТА.
Во второй и заключительный день соревнований призером турнира стала наша Софья Лисовская, выступающая в весовой категории до 63 кг. Белоруска одержала две победы в предварительных схватках, но потерпела поражение в третьем круге и попала в утешительную сетку. Там Софья прошла трех соперниц, а в поединке за бронзу одолела соотечественницу Варвару Красько. В начале месяца Лисовская также заняла третье место на юниорском Кубке Европы по дзюдо в Турции.
Ранее бронзовым призером Кубка губернатора Санкт-Петербурга стал наш Роман Кузнецов (до 60 кг). Всего участие в международном турнире приняли более 770 юных атлетов из Беларуси, России и Азербайджана, нашу команду представили 38 дзюдоистов.