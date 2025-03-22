Дзюдоистка Лисовская стала призером юниорского Кубка губернатора Санкт-Петербурга

Во второй и заключительный день соревнований призером турнира стала наша Софья Лисовская, выступающая в весовой категории до 63 кг. Белоруска одержала две победы в предварительных схватках, но потерпела поражение в третьем круге и попала в утешительную сетку. Там Софья прошла трех соперниц, а в поединке за бронзу одолела соотечественницу Варвару Красько. В начале месяца Лисовская также заняла третье место на юниорском Кубке Европы по дзюдо в Турции.