Елена Кулак завоевала золото в масс-старте на чемпионате Беларуси, Сола - вторая
Мекка зимних видов спорта вновь в эпицентре биатлонных баталий. Раубичи принимает чемпионат страны.
Программа заключительного дня соревнований стартовала с женского масс-старта. И первой финишную черту пересекла Елена Кулак, допустив лишь 2 промаха на заключительном огневом рубеже. Стрельба не сложилась у Анны Сола, спортсменка промахнулась семь раз. Тройку призеров замкнула Виктория Шашкова.
Елена Кулак, чемпионка Беларуси по биатлону в масс-старте:
"Сегодня лыжи совсем не ехали. Очень тяжело было с первого круга. Так, в целом получилось, относительно других масс-стартов стрельба. Погодные условия позволили сегодня стрелять не так печально".
У мужчин же равных в масс-старте не было Илье Авсеенко. Отметим, лидеры сборной Антон и Динара Смольские данный старт пропускают.