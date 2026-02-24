Елена Кулак завоевала золото в масс-старте на чемпионате Беларуси, Сола - вторая

Мекка зимних видов спорта вновь в эпицентре биатлонных баталий. Раубичи принимает чемпионат страны.

Программа заключительного дня соревнований стартовала с женского масс-старта. И первой финишную черту пересекла Елена Кулак, допустив лишь 2 промаха на заключительном огневом рубеже. Стрельба не сложилась у Анны Сола, спортсменка промахнулась семь раз. Тройку призеров замкнула Виктория Шашкова.

Елена Кулак, чемпионка Беларуси по биатлону в масс-старте:

"Сегодня лыжи совсем не ехали. Очень тяжело было с первого круга. Так, в целом получилось, относительно других масс-стартов стрельба. Погодные условия позволили сегодня стрелять не так печально".