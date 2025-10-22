3.68 BYN
FIS отказала белорусам и россиянам в допуске на соревнования
Нарушение принципов справедливости, равенства и спортивной честности. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда окончательно закрыл путь на Олимпийские игры в Италии белорусам и россиянам.
По итогам голосования принято решение не допускать представителей наших стран на квалификационные соревнования даже в статусе нейтральных атлетов. Это значит, наши спортсмены не смогут завоевать необходимые лицензии для участия на главном старте четырехлетия в Италии. Вот что говорится в комментарии пресс-службы организации:
"Совет FIS проголосовал за недопуск спортсменов в индивидуальном нейтральном статусе (AIN) к квалификационным соревнованиям к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане".
"Статус AIN был разработан Международным олимпийским комитетом в качестве возможного пути для участия спортсменов из России и Беларуси в квалификационных соревнованиях к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года".
"При этом каждая международная федерация сохраняет за собой право самостоятельно решать, допускать ли этих спортсменов к участию к квалификации или нет".
FIS объединяет много видов спорта. Шансов побороться за квоты на Олимпиаду лишились представители лыжных гонок, лыжного двоеборья, горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла. В лыжной акробатике белорусы очень сильны. В совокупности наши парни и девушки завоевали 8 медалей, в том числе 4 золотые. Начиная с Игр в Нагано, белорусские фристайлисты всегда на пьедестале почета.
Что касается остальных зимних видов спорта, на данный момент только фигуристка Виктория Сафонова имеет лицензию на Белые Игры в Италии. Могут побороться за квоты конькобежцы на грядущих этапах Кубка планеты. IBU пока не дает биатлонистам Беларуси и России ни единого шанса пройти квалификацию. Не вспоминаем даже про хоккей. Наших сильнейших мастеров клюшек и шайб в Италии тоже в достойной борьбе с соперниками не увидят.