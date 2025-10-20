3.70 BYN
Гимнастка Анастасия Салос завершила профессиональную спортивную карьеру
21-й международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач завершился 19 октября в Минске. Триумфатором состязаний стала Анастасия Салос. К победе в самом престижном виде программы - многоборье - девушка добавила золотые награды и в упражнениях с обручем, мячом, а также булавами.
Анастасия была хедлайнером и гала-шоу. Гимнастка подготовила трогательное выступление (так она попрощалась с большим спортом).
За свою профессиональную карьеру Анастасия Салос трижды становилась медалисткой планетарных форумов и еще пять раз поднималась на подиумы чемпионатов Европы.
Глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, а также заместитель министра профильного ведомства Александр Барауля вручили девушке подарки и почетные грамоты от спортивных организаций.
К радости болельщиков Анастасия Салос заявила, что не собирается покидать художественную гимнастику, а планирует развиваться на тренерском поприще.
Фото: БЕЛТА