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Горносько одержала победу в клубном чемпионате Испании по художественной гимнастике
Белоруска Алина Горносько стала победительницей клубного чемпионата Испании по художественной гимнастике, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской ассоциации гимнастики.
Медалистка Олимпийских игр Горносько приняла участие в турнире в составе клуба "Ритмо", финал чемпионата прошел в Сантандере. Алина выступила в упражнениях с мячом и булавами и внесла весомый вклад в итоговый успех, набрав более 30 баллов в обоих видах программы. Команда "Ритмо" одержала убедительную победу в общем зачете, опередив ближайших преследовательниц более чем на 8 очков.
Ранее в нынешнем сезоне Алина Горносько завоевала золото клубного чемпионата Франции. Кроме того, на испанский ковер выходила наша Дарья Ткачева, которая в составе клуба "Альмаро Буржассо" заняла 5-е место.