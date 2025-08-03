Грязные поступки. В Латвии запретили своим спортсменам выступать с белорусами и россиянами

Все принципы мирового спортивного движения в очередной раз растоптали два небольших государства на побережье Балтики. Литва и Латвия продолжают показывать себя этим летом как страны-экстремисты для всего олимпизма.



Из последних примеров - бан на въезд в Каунас белорусов и россиян на чемпионат мира по современному пятиборью, который состоится в конце августа. Или возьмем недавний мелкий поступок латышей на Евролиге по пляжному футболу.



Проблема в том, что в Латвии закреплено на государственном уровне: не играть в спортивные состязания с белорусами и россиянами. И как бы ни хотели сыграть пляжные футболисты из Латвии с вице-чемпионами мира, то есть с белорусами, сделать это не могут, поскольку находятся в заложниках своего режима. Ни УЕФА, ни МОК не знают, что делать с грязными поступками этих двух стран.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации пятиборья дает интервью спортивному комментатору news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a434ffb-1187-44c3-ab06-096c6df3293d/conversions/18acf698-0088-475a-9bc7-266947673c3a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a434ffb-1187-44c3-ab06-096c6df3293d/conversions/18acf698-0088-475a-9bc7-266947673c3a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a434ffb-1187-44c3-ab06-096c6df3293d/conversions/18acf698-0088-475a-9bc7-266947673c3a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a434ffb-1187-44c3-ab06-096c6df3293d/conversions/18acf698-0088-475a-9bc7-266947673c3a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации пятиборья:

"Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда в отдельных странах меньшинство пытается управлять большинством. Наши ребята, выезжая на международные соревнования, пусть даже в нейтральном статусе, все равно общаются, в том числе и с украинскими спортсменами. В неформальной обстановке у них есть возможность взаимодействовать, обмениваться мнениями. И все видят, насколько ущербна такая политика, когда, например, Латвия искусственно запрещает своим спортсменам выступать вместе с белорусскими".