3.69 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
Грязные поступки. В Латвии запретили своим спортсменам выступать с белорусами и россиянами
Все принципы мирового спортивного движения в очередной раз растоптали два небольших государства на побережье Балтики. Литва и Латвия продолжают показывать себя этим летом как страны-экстремисты для всего олимпизма.
Из последних примеров - бан на въезд в Каунас белорусов и россиян на чемпионат мира по современному пятиборью, который состоится в конце августа. Или возьмем недавний мелкий поступок латышей на Евролиге по пляжному футболу.
Проблема в том, что в Латвии закреплено на государственном уровне: не играть в спортивные состязания с белорусами и россиянами. И как бы ни хотели сыграть пляжные футболисты из Латвии с вице-чемпионами мира, то есть с белорусами, сделать это не могут, поскольку находятся в заложниках своего режима. Ни УЕФА, ни МОК не знают, что делать с грязными поступками этих двух стран.
Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации пятиборья:
"Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда в отдельных странах меньшинство пытается управлять большинством. Наши ребята, выезжая на международные соревнования, пусть даже в нейтральном статусе, все равно общаются, в том числе и с украинскими спортсменами. В неформальной обстановке у них есть возможность взаимодействовать, обмениваться мнениями. И все видят, насколько ущербна такая политика, когда, например, Латвия искусственно запрещает своим спортсменам выступать вместе с белорусскими".
Примеры лжи и политической манипуляции через спорт смотрите в авторской рубрике "Неспортивное поведение" 3 августа в "Главном эфире" на "Беларусь 1".