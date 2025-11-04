Итоговый чемпионат WTA: Арина Соболенко встретится с Джессикой Пегулой

4 ноября в Эр-Рияде состоится один из центральных матчей Итогового чемпионата WTA - лучшая ракетка мира Арина Соболенко встретится с Джессикой Пегулой.

Месяц назад американка была сильнее первой ракетки мира в полуфинале турнира в Ухане. Но статистика личных встреч в пользу белоруски.