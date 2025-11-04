3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Итоговый чемпионат WTA: Арина Соболенко встретится с Джессикой Пегулой
Автор:Редакция news.by
4 ноября в Эр-Рияде состоится один из центральных матчей Итогового чемпионата WTA - лучшая ракетка мира Арина Соболенко встретится с Джессикой Пегулой.
Месяц назад американка была сильнее первой ракетки мира в полуфинале турнира в Ухане. Но статистика личных встреч в пользу белоруски.
Из 11 поединков 8 забрала Соболенко. Обе теннисистки стартовали с побед на предварительном этапе. А сегодня Арина постарается сделать еще один шаг к первому в карьере титулу на итоговом турнире. Прямую трансляцию матча смотрите в 19:00 на телеканале "Беларусь 5".