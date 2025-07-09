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Каноист Савельев и байдарочник Третьяков стали победителями в спринте на ЧБ
На гребном канале в Заславле окончен второй соревновательный день открытого чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ 2025 года, пишет БЕЛТА.
Заключительным видом программы 9 июля стал решающий заезд в мужской каноэ-одиночке на 200 м. Победу в спринте с результатом 37,364 сек. одержал Станислав Савельев, который всего на одну десятую секунды опередил Глеба Чеботарева. Третьим стал Андрей Жолобов. На этой же дистанции у байдарочников первое место занял Дмитрий Третьяков (33,451 сек.), вторым финишную черту пересек Артем Андреенко, тройку призеров замкнул Алексей Мисюченко.
Также вечером 9 июля состоялся финал на 200-метровке среди женских байдарок-двоек. Лучшее время показал дуэт Инны Савчук и Владиславы Скригановой (35,020 сек.), серебро завоевали Алина Свита и Вероника Леонюк, бронза - у опытнейших Маргариты Ткачевой и Надежды Кушнер. Ранее 9 июля определились победители в четырех видах программы. Обладателями золотых наград национального первенства стали Владислав Кравец (К1, 1000 м), Иван Потапенко (С1, 1000 м), Инна Савчук (К1, 500 м) и Юлия Трушкина (С1, 200 м).
10 июля на канале в Заславле будут разыграны шесть комплектов медалей. Открытый чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ продлится по 12 июля, данный старт является отборочным в национальную команду для участия в чемпионате мира 2025 года, который пройдет в Милане с 20 по 24 августа.