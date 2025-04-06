Караев о директиве Президента № 11: Это еще один удар по бюрократии

На этой неделе Президент Беларуси подписал директиву № 11 "О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины", направленную на кардинальное повышение эффективности функционирования системы органов госвласти. Также документом предусмотрено внедрение в практическую деятельность современных цифровых технологий в госуправлении. Что для себя главное в этой директиве отметил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев, он рассказал в программе "Главный эфир".

Главное - это как сделать меньше совещаний и запрашивать меньше справок, коротко резюмировал губернатор. "Это, по сути, еще один удар по бюрократии и увеличению исполнительской дисциплины, - уверен он. - Просто надо еще раз встряхнуть наших управленцев, которые любят по старинке собирать различные данные".

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По его словам, они не видят, что знание ежедневной статистики - это не анализ, что это отвлекает большое количество людей просто на сбор информации, которая потом малоэффективно используется. Это главное, считает он.