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Караев о директиве Президента № 11: Это еще один удар по бюрократии
На этой неделе Президент Беларуси подписал директиву № 11 "О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины", направленную на кардинальное повышение эффективности функционирования системы органов госвласти. Также документом предусмотрено внедрение в практическую деятельность современных цифровых технологий в госуправлении. Что для себя главное в этой директиве отметил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев, он рассказал в программе "Главный эфир".
Главное - это как сделать меньше совещаний и запрашивать меньше справок, коротко резюмировал губернатор. "Это, по сути, еще один удар по бюрократии и увеличению исполнительской дисциплины, - уверен он. - Просто надо еще раз встряхнуть наших управленцев, которые любят по старинке собирать различные данные".
По его словам, они не видят, что знание ежедневной статистики - это не анализ, что это отвлекает большое количество людей просто на сбор информации, которая потом малоэффективно используется. Это главное, считает он.
Юрий Караев отметил, что нельзя затягивать ничего и согласовывать по несколько месяцев. Он рассказал, что иногда докладывают, что не освоили выделенные деньги, потому что долго проектировали, увязывали, согласовывали в министерствах. "А почему это нельзя делать быстрее? А потому что там в каждом изучают, делают замечания, переподписывают. Ну, конечно же, это раздражает любого, кто собрался сделать какое-то хорошее дело. На это тебе выделили деньги, а ты не мог освоить, потому что увязли все в бюрократии".