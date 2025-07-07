Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Салавату Юлаеву" в суперфинале чемпионата КХЛ 3х3

Хоккеисты минского "Динамо" проиграли второй раз в суперфинале чемпионата Континентальной хоккейной лиги в формате 3х3, сообщает БЕЛТА.

В понедельник, 7 июля, минчане проиграли уфимскому "Салавату Юлаеву" с результатом 1:3, автором единственного точного броска в составе столичного клуба стал Даниил Липский. Накануне в первом матче суперфинала динамовцы встречались с челябинским "Трактором" - по ходу поединка "зубры" вели со счетом 4:1 благодаря дублю Виталия Пинчука, но затем пропустили четыре шайбы подряд и потерпели поражение (4:5).