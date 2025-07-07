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Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Салавату Юлаеву" в суперфинале чемпионата КХЛ 3х3
Хоккеисты минского "Динамо" проиграли второй раз в суперфинале чемпионата Континентальной хоккейной лиги в формате 3х3, сообщает БЕЛТА.
В понедельник, 7 июля, минчане проиграли уфимскому "Салавату Юлаеву" с результатом 1:3, автором единственного точного броска в составе столичного клуба стал Даниил Липский. Накануне в первом матче суперфинала динамовцы встречались с челябинским "Трактором" - по ходу поединка "зубры" вели со счетом 4:1 благодаря дублю Виталия Пинчука, но затем пропустили четыре шайбы подряд и потерпели поражение (4:5).
Участие в суперфинале первого в истории чемпионата КХЛ 3х3 принимают шесть лучших команд по итогам регулярного чемпионата, которые выясняют отношения в формате кругового турнира. 9 июля минчане сыграют с казанским "Ак Барсом", в четверг сразятся с "Металлургом" из Магнитогорска, 11 июля "зубров" ожидает матч с омским "Авангардом". В плей-офф выйдут четыре команды, обладатель трофея определится 12 июля.