Лисички, клюква, картофель: что фанаты дарят белорусским футболистам

Вторая лига Беларуси по футболу продолжает показывать свою искреннюю любовь к игре номер один.

После матчей игроки получают необычные подарки. Например, в Миорах в ходу лисички или ведро клюквы.

Несколько раз кадры с ведром вкусных грибов облетели интернет, а проекту "Первого информационного" "Главный эфир" удалось найти болельщика футбольного клуба "Миоры", который этот послематчевый ритуал сделал настоящим трендом. Александр, так зовут фаната, показал те закрома, где готовит трофеи для MVP отдельно взятой игры его любимой команды. Кстати, сын болельщика хочет стать футболистом.