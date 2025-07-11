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Литвинчук выиграла золото чемпионата Беларуси в байдарке-одиночке на 1000 м
На гребном канале в Заславле завершен четвертый соревновательный день открытого чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ 2025 года. Об этом сообщает БЕЛТА.
Первым финалом вечерней программы 11 июля стал решающий заезд женских байдарок-одиночек на дистанции 1000 м. Победу с результатом 3 мин. 56,483 сек. одержала Марина Литвинчук, которая является действующим призером чемпионата мира в этой дисциплине. Второй финишировала Владислава Скриганова, уступившая титулованной соотечественнице полторы секунды. Тройку лучших замкнула Людмила Синкель.
Также в пятницу состоялись финалы на дистанции 1000 м у мужских двоек. Лучшее время среди байдарочников показали Никита Санько и Дмитрий Натынчик, серебро взяли Кирилл Прибоченко и Артем Вайтешин, третьими пришли Иван Булыга и Егор Кузьменко. У каноистов первенствовали Илья Верещако и Иван Потапенко, вторыми стали Глеб Демин и Иван Козлов, бронза - у Никиты Рудевича и Егора Пашковца.
Кроме того, 11 июля были разыграны медали на 200-метровке среди женских каноэ-двоек. Успех в спринте праздновали победительницы недавнего Кубка сильнейших спортсменов в этом виде Юлия Трушкина и Инна Неделькина, на секунду опередившие Ангелину Бардановскую и Ольгу Климову. На третью ступень пьедестала поднялись Елизавета Примак и Виктория Нестеренко.
Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завершится завтра. В программе 12 июля - 15 финалов, в том числе заезды спортсменов с ограниченными возможностями.