Мария Гнедчик рассказала, как тренируется после получения серьезной травмы

Со слов девушки, на данный момент у нее уже все гораздо лучше, включая и психологическое состояние. Спортсменка старается что-то делать левой рукой. "Детки, которые тренируются у моей мамы, у моего тренера не особо что-то умеют делать. Они пока не такие быстрые, у них нет такой скорости, выбора момента, поэтому мне с ними удобно фехтовать, потому что я с ними стала примерно одного уровня", - призналась в интервью девушка.