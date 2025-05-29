3.76 BYN
3.02 BYN
3.42 BYN
Мария Гнедчик рассказала, как тренируется после получения серьезной травмы
Во время второго этапа Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште лидер женской сборной Беларуси по современному пятиборью Мария Гнедчик получила серьезную травму - повредила руку.
Как сейчас у нее проходит восстановление и тренировки, она поделилась в "Актуальном интервью".
Со слов девушки, на данный момент у нее уже все гораздо лучше, включая и психологическое состояние. Спортсменка старается что-то делать левой рукой. "Детки, которые тренируются у моей мамы, у моего тренера не особо что-то умеют делать. Они пока не такие быстрые, у них нет такой скорости, выбора момента, поэтому мне с ними удобно фехтовать, потому что я с ними стала примерно одного уровня", - призналась в интервью девушка.
Она также добавила, что ей интересно фехтовать с детьми, ведь у нее пока из-за полученной травмы запаздывает реакция, и пока у ребят нет силы в руках, Марии удобно заниматься с ними фехтованием левой рукой.