Минское "Динамо" обыграло "Славию" в первом туре Высшей футбольной лиги

В Мозыре накануне официально дали старт новому сезону Высшей футбольной лиги. В первом матче встречались бронзовый и серебряный призеры прошлого чемпионата - "Славия" и минское "Динамо". Получилось масштабно.

Первый гол в матче болельщикам, которых на игре было больше 5 тыс., пришлось ждать 14 минут. "Славия" вышла вперед - забил Никита Мельников. Спустя опять 14 минут Гулжигит Алыкулов восстановил паритет. Последнее слово осталось за минчанами. Карэн Варданян забил и принес три очка гостям. 2:1 - "Динамо" оказалось сильнее.