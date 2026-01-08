Минское "Динамо" сыграет с "Северсталью" 8 января

8 января минское "Динамо" проведет заключительный матч выездной серии, в котором сразится с "Северсталью". В текущем розыгрыше команды уже встречались трижды, и пока счет в личном противостоянии не в пользу минчан.

"Динамо" в турнирной таблице Западной конференции занимает третью строчку, наши соперники - на второй. Однако при равном количестве набранных баллов - по 57 - "рыси" провели на две встречи больше.