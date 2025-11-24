3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
"МЛ Витебск" впервые в истории завоевал титул чемпиона Беларуси по футболу
Сенсация в истории белорусского футбола. За тур до завершения Высшей лиги титул чемпиона страны завоевал витебский клуб. К тому же сделал это в свой дебютный сезон.
Голы в этой игре стали влетать в ворота с жадной футбольной страстью. Взять титул первого в истории, да на домашнем стадионе - это мечта, которую в команде МЛ "Витебск" стали уверенно воплощать в жизнь еще в первом тайме.
Болельщики подгоняли своих игроков, заполнив активно трибуны домашнего стадиона даже в такой холод, но команда отвечала взаимностью. Витебчане забьют и четвертый, и пятый, и финальный свисток поставит яркую точку исторического сезона.
Колотили так по баннеру, что сломали его. Но это только подчеркнуло эмоции. Салют был здесь долгим как никогда.
Виктор Фаустович, директор ФК "МЛ Витебск": "Эмоции безмерного счастья от того, что мы достигли за целый год. Плодотворные работы просто переполняют. Желание играть в футбол больше, чаще, добиваться большего. И будем это делать и в следующем году, и все последующие годы".
В следующем сезоне именно витебский клуб представит Беларусь в Лиге чемпионов. Но это будет уже новая история. Таким образом, "Витебск" стал еще одним клубом нашей родной республики Беларусь, который привез в этот город титул лучшей команды Высшей лиги.