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Молодежная сборная Беларуси добыла первую победу на хоккейном Кубке Будущего в Новосибирске
Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала первую победу на Кубке Будущего в Новосибирске, сообщает БЕЛТА.
Во втором матче на турнире подопечные Андрея Михалева встречались со сборной лучших игроков Студенческой хоккейной лиги России. В стартовой трети зрители на "Сибирь-Арене" стали свидетелями сразу семи заброшенных шайб, четыре из которых были на счету белорусов. В начале второго периода наши парни оторвались на два гола (5:3), однако еще до перерыва россияне сумели отыграться.
В заключительном игровом отрезке команды по разу обменялись точными бросками, а за минуту до конца основного времени Андрей Кравчук принес белорусам победу со счетом 7:6. Автором хет-трика в составе нашей команды стал Никита Ходорович, по одной шайбе добавили Богдан Поповский, Олег Хомченко и Илья Лахнов.
Накануне молодежная сборная Беларуси потерпела поражение от юниорской команды России (2:3). В заключительном матче Кубка Будущего наши хоккеисты встретятся со сверстниками из России-U20. Поединок пройдет в воскресенье и стартует в 13.30 по минскому времени.-