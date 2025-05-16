Молодежная сборная Беларуси добыла первую победу на хоккейном Кубке Будущего в Новосибирске

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Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала первую победу на Кубке Будущего в Новосибирске, сообщает БЕЛТА.

Во втором матче на турнире подопечные Андрея Михалева встречались со сборной лучших игроков Студенческой хоккейной лиги России. В стартовой трети зрители на "Сибирь-Арене" стали свидетелями сразу семи заброшенных шайб, четыре из которых были на счету белорусов. В начале второго периода наши парни оторвались на два гола (5:3), однако еще до перерыва россияне сумели отыграться.

В заключительном игровом отрезке команды по разу обменялись точными бросками, а за минуту до конца основного времени Андрей Кравчук принес белорусам победу со счетом 7:6. Автором хет-трика в составе нашей команды стал Никита Ходорович, по одной шайбе добавили Богдан Поповский, Олег Хомченко и Илья Лахнов.