ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииРегионыПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболХоккейЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

О жизни и карьере Константина Шостака и Александра Скоренова смотрите в проекте "Наши в КХЛ"

Новый проект Белтелерадиокомпании "Наши в КХЛ" рассказывает о жизни и карьере воспитанников белорусской хоккейной школы.

Хоккеисты - герои проекта родились на стыке веков. Именно тогда страна активно строила для них ледовые арены. И вот сейчас мы видим своих спортсменов в одной из сильнейших лиг мира - Континентальной хоккейной лиге.

11 января вторая серия проекта "Наши в КХЛ". Спортивные обозреватели "Первого информационного" Анна Эйсмонт и Кристина Захарова отправились в Череповец, где базируется клуб "Северсталь". А в нем два наших игрока: воспитанник минской "Юности" вратарь Константин Шостак и выпускник гомельской СДЮШОР нападающий Александр Скоренов.

О том, как белорусы по праву заняли свое место в клубе КХЛ и растопили сердца "сталеваров", о жизни в Череповце и воспоминания о родине смотрите в субботу, 11 января, в 21:15 на "Первом информационном".

хоккейНаши в КХЛ

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все