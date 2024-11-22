О жизни и карьере Константина Шостака и Александра Скоренова смотрите в проекте "Наши в КХЛ"

Новый проект Белтелерадиокомпании "Наши в КХЛ" рассказывает о жизни и карьере воспитанников белорусской хоккейной школы.

Хоккеисты - герои проекта родились на стыке веков. Именно тогда страна активно строила для них ледовые арены. И вот сейчас мы видим своих спортсменов в одной из сильнейших лиг мира - Континентальной хоккейной лиге.

11 января вторая серия проекта "Наши в КХЛ". Спортивные обозреватели "Первого информационного" Анна Эйсмонт и Кристина Захарова отправились в Череповец, где базируется клуб "Северсталь". А в нем два наших игрока: воспитанник минской "Юности" вратарь Константин Шостак и выпускник гомельской СДЮШОР нападающий Александр Скоренов.