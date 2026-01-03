3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Олимпийская Италия готова принимать гостей - 6 февраля стартуют белые Игры
Под занавес 2025-го Международный олимпийский комитет объявил о снятии всех ограничений на участие молодых атлетов из Беларуси и России на мировых турнирах.
Таким образом наши юниоры уже могут выступать под национальной символикой, с флагом и гимном без каких-либо процедур допуска. А значит, 2026-й станет еще большим праздником для болельщиков.
Зимние олимпийские игры - 2026 - стартуют уже 6 февраля
Главным спортивным событием 2026-го станут белые Игры в Италии. До форума в Милане и Кортина-д'Ампеццо остается немногим больше месяца. Окончательные списки участников будут опубликованы в конце января, потому как во многих дисциплинах все еще продолжается отбор.
Представители белорусского лыжного союза продолжают борьбу за лицензии
Возьмем фристайл. Лыжным акробатам еще предстоят 3 этапа Кубка мира. Среди тех, кто сражается за квоту, есть и чемпионка старта в Пхенчхане 2018 Анна Гуськова. Подчеркнем, в этом виде спорта наши ребята и девчата априори сильны. В совокупности парни и девушки завоевали 8 олимпийских медалей, в том числе 4 золотые. Начиная с Игр в Нагано, фристайлисты из Синеокой всегда заслуженно стояли на пьедестале почета.
Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:
"У нас стоит одна задача - результат. Результат во всем - в отборе на олимпиады, результат максимальный на Олимпийских играх. Мы должны показать максимум. Сегодня это нейтральный статус, но завтра это флаг".
Подготовка к главному старту четырехлетия фигуристки Сафоновой
А первой обладательницей путевки в Милан стала фигуристка Виктория Сафонова. Недавно дома на "Кубке сильнейших" девушка получила 210,44 балла по итогам короткой и произвольной программ. С таким результатом она заняла бы 4 место на чемпионате мира в марте. Лучший результат в сезоне говорит о хорошей форме. Перед отправлением в Италию спортсменке предстоит выступить только на чемпионате Беларуси.
Олег Васильев, главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию:
"Она уже сделала 5 стартов, 2 из которых если бы мы были в России и 1 раз здесь, тоже с россиянами. Я считаю, что это не то что достаточно, это очень хорошо. Она прошла через многое, она соревновалась с сильными спортсменами, психологически она готова".
Из представителей Белорусского союза конькобежцев еще двумя лицензиями обладает опытная Марина Зуева. Девушка побежит 2 дистанции: 3 и 5 тыс. метров. Лидер сборной завоевала квоты по итогам четырех этапов Кубка мира. Однако в профильном ведомстве рассчитывают, что спортсменка будет выходить на олимпийский старт трижды.
Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
"Если мы обратимся к опыту двух предыдущих зимних олимпиад в Китае и Корее, то был изначально заявленный список на масс-старт спортсменов, которые на него отобрались. Но организаторы Олимпийских игр совместно с техническим комитетом по конькобежному спорту международным расширяли этот список. И они приглашали спортсменов, которые уже непосредственно были отобраны на Олимпиаду в индивидуальных дистанциях. Поэтому, конечно, нам хотелось бы, чтобы, как и по опыту предыдущих олимпиад, Марина была приглашена для участия в масс-старте".
Уже на следующий день после церемонии открытия форума, т.е. 7 февраля, Зуевой предстоит сражаться на дистанции 3 км. С ее выступления и начнем болеть за наших. Также выполнили нормативы для Олимпиады лыжница Анна Мачехина и горнолыжница Мария Шканова.
Мини-футбол. Чемпионат Европы - Сборная Беларуси готовится во 2-й раз в истории выступить на форуме
Но еще перед белыми Играми поддерживаем сборную страны по мини-футболу. С 27 января по 7 февраля состоится чемпионат Европы. Континентальный форум пройдет в трех странах. В Словении в предварительной группе "Си" белорусская команда (кроме хозяев) посоперничает со сборными Бельгии и Испании.
Александр Черник, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:
"Очень хочется показать результат. Мы готовы к этому результату. Я верю в парня. Я уже не раз это говорил".
Мини-футбольная сборная, подчеркнем, всего во второй раз в своей истории вошла в число лучших дружин Старого Света.