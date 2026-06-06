Петкевич: "Вытокi" имеют многофункциональное значение

Спортивные выходные продолжаются в Беларуси. В Светлогорске на культурно-спортивном фестивале "Вытокi. Крок да Алiмпа" даже при не самых благоприятных погодных условиях продолжается увлекательный олимпийский квест, который за годы проведения форума полюбился самым юным участникам.

Олимпийский квест открыл программу фестиваля "Вытокi" В Светлогорске проходит масштабный спортивно-культурный фестиваль "Вытокi" 06.06.2026 14:25

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Вытокi" имеют многофункциональное значение. Во-первых, это формирование у молодого поколения определенного стиля, образа жизни. И второе значение - это, конечно, семейные ценности, наши семейные традиции, ведь сюда приходят семьями. И, конечно же, "Вытокi" - это праздник".

Ксения Санкович, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

"Мы хотели устроить настоящий праздник, показать все лучшее, что есть у фестиваля "Вытокi". Я верю, что у нас все получится. Как только спортсмены приходят на площадки, все бегут к ним, просят сфотографироваться. Вчера также проходили мастер-классы. Мы видели, как дети реагировали на приезд наших великих спортсменов".

Завершится культурно-спортивный праздник большим концертом с участием звезд белорусской эстрады и ярким фейерверком.