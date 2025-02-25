Почему Смольский - образцовый белорус и чем руководствуется МОК, когда вводит санкции против нас

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Антон Смольский - образцовый белорус. Таким мнением поделился четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в проекте "Актуальное интервью".

"Его просто вычеркнули из мирового спорта. Но Антон порядочный, интересный во всех отношениях. Меня всегда интересует внешность человека. Я, например, на сборы возил по пять гражданских костюмов, никогда не ходит на завтрак, обед, ужин в спортивной форме. Ведь ты представитель народа, страны. Антон в этом плане является примером, образцом", - отметил Александр Тихонов.

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Также олимпийский чемпион объяснил, чем руководствуется Международный союз биатлонистов, когда вводит санкции против белорусских спортсменов.