Товарооборот между Беларусью и Зимбабве в 2025 году составил 26 млн долларов

Беларусь продолжает расширять сотрудничество в сфере АПК и продовольственной безопасности и со странами Африки. 4 июня в Совете Республики прошли сразу 2 встречи с представителями министерств сельского хозяйства Зимбабве и Танзании.

Как отметила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, Беларусь и Зимбабве могут служить примером в сотрудничестве для всего Африканского континента.

Товарооборот между двумя странами в 2025 году составил 26 млн долларов. И это не предел. Сегодня взаимодействие развивается абсолютно по всем направлениям. Между нашими странами подписана дорожная карта стратегического сотрудничества на 2026-2030 годы.

Парламентарии нацелены на то, чтобы это сотрудничество продолжалось и было как можно более эффективным. Программа механизации сельского хозяйства Зимбабве сегодня выполняется достаточно успешно, страна полностью обеспечила себя пшеницей, есть даже поставки на экспорт.

Во многом это стало возможным благодаря своевременным поставкам белорусской технике. Сейчас в проработке также вопросы по зерносушильным комплексам.

Дэвис Марапира, замминистра сельского хозяйства, механизации и развития водных ресурсов Зимбабве:

"Соглашения, достигнутые между президентами Беларуси и Зимбабве, успешно реализуются. Более 3 тыс. тракторов было поставлено на территорию Зимбабве, более 100 белорусских комбайнов теперь работают на наших полях, а также машины по покосу травы и машины для производства кормов. Порядка 70 % населения республики живет в сельской местности. И с помощью белорусской техники граждане Зимбабве к 2030 году смогут достичь среднего уровня доходов. Также благодаря вашим тракторам и комбайнам мы можем собирать гораздо большие урожаи и производить новую продукцию. В свою очередь мы бы хотели расширить поставки апельсинов, манго, авокадо, орехов макадамии на территорию Беларуси. Поэтому мы очень рады, что сотрудничество между нашими странами только развивается".

Перспективы развития двустороннего взаимодействия

Перспективы развития двустороннего взаимодействия обсудили 4 июня и с делегаций Танзании. Товарооборот между нашими странами за 2025 год составил более 17 млн долларов.

Он сформировался за счет поставок белорусских растительных масел и мясокостной муки, а также кофе, цветов и масличных семян. Этот визит придаст новый импульс в сотрудничестве.

Джеральд Джеффри Мвели, постоянный секретарь Министерства сельского хозяйства Танзании:

"Нас интересует механизация, то есть тракторы, оборудование для ирригации, оборудование для сборки и так далее. У нас есть план до 2050 года, такая дорожная карта по сельскому хозяйству, в том числе она включает использование ирригационных технологий для улучшения состояния почвы. Мы поставляем в Беларусь авокадо, кофе. Обсуждения, которые у нас были с белорусскими коллегами, заключались в том, как мы можем найти больше рынков для нашей продукции, в том числе, как повысить производительность. Обсуждалось проведение совместного бизнес-форума, вероятно, в августе между представителями бизнеса Танзании и Беларуси для детального рассмотрения этих вопросов. И я хочу сказать, что, в принципе, цель государства в том, чтобы предоставить возможности бизнесу для сотрудничества".

Напомним, в 2025 году наша страна впервые в истории своей независимости достигла рекордного объема поставок продовольствия и сельхозсырья - он достиг 10 млрд долларов.