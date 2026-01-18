Сборная Беларуси по мини-футболу готовится предстоящему Евро в Малорите

Сборная Беларуси по мини-футболу свою финальную часть подготовки к предстоящему Евро проводит в Малорите Брестской области. Уже 19 января команда Александра Черника начнет свой путь в Словению, где будут проходить матчи группы С.

В распоряжении главного тренера сейчас 17 человек, но только 14 из которых, 12 полевых и два вратаря, отправятся в Словению.

Александр Черник, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3bd5b66-c72e-4f81-a0ba-cea428b65f3a/conversions/4efbb0a6-4147-48c1-87ec-d8b5207073aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3bd5b66-c72e-4f81-a0ba-cea428b65f3a/conversions/4efbb0a6-4147-48c1-87ec-d8b5207073aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3bd5b66-c72e-4f81-a0ba-cea428b65f3a/conversions/4efbb0a6-4147-48c1-87ec-d8b5207073aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3bd5b66-c72e-4f81-a0ba-cea428b65f3a/conversions/4efbb0a6-4147-48c1-87ec-d8b5207073aa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Черник, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу: "Мне хочется быть объективным. Очевидно, что состав формируется исходя из потребностей команды - нет смысла брать в поездку 8-9 нападающих. Главная задача - соблюсти баланс на каждой позиции. В заявке должны быть 3-4 левоногих игрока, 3-4 правоногих, разыгрывающие, защитники. Я стремлюсь к тому, чтобы каждая четверка была укомплектована оптимально. Поэтому конкуренция есть в каждой линии".

В Маларите созданы все условия для полноценной подготовки к Евро: зал, питание, проживание. Да и в целом тренировочный процесс - это разнообразие интересных упражнений.