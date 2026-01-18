3.71 BYN
Сборная Беларуси по мини-футболу готовится предстоящему Евро в Малорите
Сборная Беларуси по мини-футболу свою финальную часть подготовки к предстоящему Евро проводит в Малорите Брестской области. Уже 19 января команда Александра Черника начнет свой путь в Словению, где будут проходить матчи группы С.
В распоряжении главного тренера сейчас 17 человек, но только 14 из которых, 12 полевых и два вратаря, отправятся в Словению.
Александр Черник, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу: "Мне хочется быть объективным. Очевидно, что состав формируется исходя из потребностей команды - нет смысла брать в поездку 8-9 нападающих. Главная задача - соблюсти баланс на каждой позиции. В заявке должны быть 3-4 левоногих игрока, 3-4 правоногих, разыгрывающие, защитники. Я стремлюсь к тому, чтобы каждая четверка была укомплектована оптимально. Поэтому конкуренция есть в каждой линии".
В Маларите созданы все условия для полноценной подготовки к Евро: зал, питание, проживание. Да и в целом тренировочный процесс - это разнообразие интересных упражнений.
Свои матчи сборная Беларуси в рамках чемпионата Европы будет проводить в Словении, в Любляне. Кроме хозяев, наши соперники - Испания и Бельгия. Свой первый матч команда Александра Черника проведет 23 января против бельгийцев.