Сборная Беларуси по мини-футболу на ЧЕ стартует матчем против Бельгии

23 января национальная сборная Беларуси по мини-футболу проведет стартовый матч против Бельгии в элитной, финальной стадии чемпионата Европы.

Белорусы полны решимости шагнуть дальше предварительной группы.

В Любляне прошла тренировка белорусской сборной. Именно в столице Словении состоятся соревнования групп.

Белорусская сборная рассчитывает на достижение высоких целей в этом турнире, состоящем из трех матчей, и хочет добиться выхода в плей-офф.

Сергей Крыкун, игрок сборной Беларуси по мини-футболу: "Классная арена, атмосфера. Именно сегодня есть такое чувство, что действительно приехали на Евро, чувство приближающегося праздника - чемпионата Европы".

"Все ребята понимают ответственность. Для многих это может быть единственный шанс в жизни выступить на таком уровне. Тем более если учесть, что у нас команда не совсем молодая. Есть ребята возрастные. Все прекрасно понимают цену этого чемпионата и ответственность", - отметил зампредседателя Белорусской ассоциации мини-футбола Иван Горовец.

Александр Черник, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу: "Здесь уже, скажем так, ставки очень высокие. Здесь уже нет никаких личных симпатий и еще каких-то моментов. Здесь уже все на результат".