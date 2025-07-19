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Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет против Чехии
Автор:Редакция news.by
Продолжаем следить за выступлением сборной Беларуси по пляжному футболу в Евролиге. Команда Николаса Альварадо, которая на этом турнире исключительно побеждает, постарается добыть третью викторию кряду 20 июля. Соперник - сборная Чехии.
В прямом эфире за игрой можно следить на телеканале "Беларусь 5", начало трансляции в 16:50.
Напомним, игры проходят в грузинском Батуми.
Также стало известно, что команда Латвии отказалась играть против белорусов. Матч должен был пройти 25 июля в рамках второго этапа турнира. Там в соперниках у белорусской сборной есть еще Молдова и Швейцария.
Фото РИА Новости