Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет против Чехии

Продолжаем следить за выступлением сборной Беларуси по пляжному футболу в Евролиге. Команда Николаса Альварадо, которая на этом турнире исключительно побеждает, постарается добыть третью викторию кряду 20 июля. Соперник - сборная Чехии.

В прямом эфире за игрой можно следить на телеканале "Беларусь 5", начало трансляции в 16:50.

Напомним, игры проходят в грузинском Батуми.

Также стало известно, что команда Латвии отказалась играть против белорусов. Матч должен был пройти 25 июля в рамках второго этапа турнира. Там в соперниках у белорусской сборной есть еще Молдова и Швейцария.