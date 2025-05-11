Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые выиграла серебро на чемпионате мира

Фото: НОК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/090c6538-0911-483f-8f49-d9e84e1c866d/conversions/92157a55-16cb-41e9-9c77-e6977a722eff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/090c6538-0911-483f-8f49-d9e84e1c866d/conversions/92157a55-16cb-41e9-9c77-e6977a722eff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/090c6538-0911-483f-8f49-d9e84e1c866d/conversions/92157a55-16cb-41e9-9c77-e6977a722eff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/090c6538-0911-483f-8f49-d9e84e1c866d/conversions/92157a55-16cb-41e9-9c77-e6977a722eff-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: НОК

Белорусы по пляжному футболу впервые стали призерами чемпионата мира, завоевав серебряные медали, пишет БЕЛТА.

11 мая в поединке за золото мирового первенства на Сейшелах белорусы уступили чемпионам планеты бразильцам с результатом 3:4. Это первый такой успех белорусских команд в игровых видах спорта.

Безоговорочными фаворитами сегодняшнего финала считались бразильцы, и в самом начале встречи Лукаш Лукао вывел их вперед. Белорусы не собирались уступать, и в середине первого периода Евгений Новиков восстановил паритет. Сразу после перерыва Родриго и Диого Катарино дважды подряд поразили ворота Михаила Августова. В последней трети лучший бомбардир этого мирового первенства Игорь Бриштель забил два мяча - 3:3. И все же в конце игры бразильцы сумели вырвать победу после удара Родриго. Игорь Бриштель второй раз подряд стал лучшим снайпером ЧМ, забив 11 мячей. Год назад в Дубае он 12 раз поразил ворота соперников.

На пути к финальному матчу белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо стали лучшими в предварительной группе А, выиграв у команд Сейшельских островов (6:3), Японии (6:3) и Гватемалы (12:3). В четвертьфинале были обыграны иранцы (4:3) а вчера в полуфинале белорусы взяли верх над сенегальцами - 5:2.

Сборная Беларуси в четвертый раз играла в финальных стадиях мировых чемпионатов: в 2024 году белорусы заняли четвертое место, в 2019-м и 2021-м не смогли пробиться в плей-офф.