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Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые выиграла серебро на чемпионате мира
Белорусы по пляжному футболу впервые стали призерами чемпионата мира, завоевав серебряные медали, пишет БЕЛТА.
11 мая в поединке за золото мирового первенства на Сейшелах белорусы уступили чемпионам планеты бразильцам с результатом 3:4. Это первый такой успех белорусских команд в игровых видах спорта.
Безоговорочными фаворитами сегодняшнего финала считались бразильцы, и в самом начале встречи Лукаш Лукао вывел их вперед. Белорусы не собирались уступать, и в середине первого периода Евгений Новиков восстановил паритет. Сразу после перерыва Родриго и Диого Катарино дважды подряд поразили ворота Михаила Августова. В последней трети лучший бомбардир этого мирового первенства Игорь Бриштель забил два мяча - 3:3. И все же в конце игры бразильцы сумели вырвать победу после удара Родриго. Игорь Бриштель второй раз подряд стал лучшим снайпером ЧМ, забив 11 мячей. Год назад в Дубае он 12 раз поразил ворота соперников.
На пути к финальному матчу белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо стали лучшими в предварительной группе А, выиграв у команд Сейшельских островов (6:3), Японии (6:3) и Гватемалы (12:3). В четвертьфинале были обыграны иранцы (4:3) а вчера в полуфинале белорусы взяли верх над сенегальцами - 5:2.
Сборная Беларуси в четвертый раз играла в финальных стадиях мировых чемпионатов: в 2024 году белорусы заняли четвертое место, в 2019-м и 2021-м не смогли пробиться в плей-офф.
Чемпионаты мира по пляжному футболу начали проводиться с 1995 года, с 2005 года они проходят под эгидой ФИФА. Сборная Бразилии 16 раз выигрывала золото, по три чемпионских титула у команд Португалии и России, один раз первенствовали французы. В финальном матче ЧМ-2024 в Дубае бразильцы победили итальянцев со счетом 6:4, а в игре за бронзу иранцы оказались сильнее белорусов - 6:1.