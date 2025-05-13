Мы никогда не устанем говорить о белорусских победах! Серебряные медали чемпионата мира по пляжному футболу для сборной действительно с золотым отливом. Национальная команда 11 мая на Сейшельских островах стала второй, уступив в финале мундиаля лишь родоначальникам вида спорта - бразильцам.

Сборная страны по пляжному футболу вернулась домой с триумфального чемпионата мира. Серебряные медали переливались на груди у спортсменов. Как прошла торжественная и теплая встреча игроков на родине, ответим в выпуске.

Сборная Беларуси с серебряными медалями вернулась с мундиаля

В Беларуси есть добрая традиция. Если наши спортивные делегации показывают хорошие результаты на международных соревнованиях, то их принято торжественно встречать в Национальном аэропорту Минск в ВИП-зале. И, безусловно, серебро чемпионата мира по пляжному футболу - это исторический результат для страны. Потому сборную принимали тепло.

Пока самолет заходил на посадку, встречающие готовились. Представители Минспорта, профильной федерации, НОК, РЦПОП, БГУФК, а также родные и близкие - никто не хотел упустить трогательный момент.

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Сборная страны по пляжному футболу очень сильная! С мировых и европейских стартов парни регулярно привозят награды. Серебряные медали планетарного форума ярко переливались на груди у спортсменов. Однако ребята радовались сдержанно и скромно.

Егор Гордецкий, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Ощущение именно с поля, с песка, что мы их сейчас дожмем, потому что все к этому шло. Один или два раза пересмотрел, наверное, тот гол коварный, который залетел. И больше я смотреть не мог, потому что на душе было очень тяжело".

Аппетит приходит во время еды. Так уж устроен человек: нам всегда мечтается о большем. Но вот точные цифры: в отборе на чемпионат мира были задействованы 72 страны. То есть белорусская команда опередила семь десятков сборных, что заслуживает большого уважения.

Анатолий Рябко, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Его величество футбол здесь побеждает, тем более в финале сильнейший. У нас появилось больше поклонников. Толчок, как в развитии пляжного футбола, будет мотивировать молодежь нашу. Подарили радость всей стране, всем болельщикам, родным, близким, детям".

Дарья Новикова, супруга Евгения Новикова:

"Они переживают, а ты еще больше переживаешь. Ты болеешь, аж сердце из груди выпрыгивает. Они радуются, ты вдвойне просто. Гордость берет за наших ребят, и в том числе за моего мужа".

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На церемонии награждения три из пяти главных индивидуальных призов унесли именно наши соотечественники. Михаил Августов был признан лучшим вратарем. А опытный Игорь Бриштель стал главным бомбардиром турнира с 11 голами, а также обладателем "серебряного мяча".

Игорь Бриштель, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Когда тебя отмечают, это здорово. Большое спасибо команде, которая больше на меня чуть играли. Получить бонус как лучший бомбардир. Подтвердить звание прошлогоднего - это, наверное, большое достижение. Двигаемся вперед, на одну ступеньку перешагнули. Второе место для нас - это, наверное, как золото для Бразилии".

Сборную Беларуси впервые сформировали в 2008 году. За 17 лет дружина (только благодаря своему труду, а также большой вере в мечту) добралась до пьедестала мундиаля.

Егор Гордецкий, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Спасибо нашим руководителям, которые на протяжении долгого времени выстраивают и выстроили так работу. Каждый год мы прибавляли, поднялись до вторых в мире. Но я уверен, что это не предел. И у нас еще есть куда запрыгнуть, и мы запрыгнем".

Олег Гапон, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Как бы хотелось сыграть со сборной Бразилии в финале? У нас сейчас новая мечта - это выиграть чемпионат мира, а не просто сыграть в финале. Мы когда загадывали, мы не знали, что мы немножко не так загадали. Поэтому я думаю, что все еще у нас впереди".

Конечно, отмечаем и нашего феноменального главкома сборной Николаса Альварадо. Специалист не прилетел в Беларусь с командой, а отправился сразу домой в Испанию. Но, естественно, только для того, чтобы обязательно вернуться в Синеокую уже для подготовки дружины к Евролиге.

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