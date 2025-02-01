Сергей Вязович рассказал, приходят ли новички в команду "МАЗ-СПОРТавто"

21 января 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Минский автомобильный завод, где пообщался с капитаном команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергеем Вязовичем.

При разговоре глава государства неоднократно намекал капитану, что уже необходимо воспитывать смену, приводить в спорт новое поколение. Что на этот счет думает Сергей Вязович и есть ли сейчас ребята, которые могут стать хорошими преемниками этих традиций?

"Такую работу начали проводить в 2024 году. Павел Мурылев - молодой парень, которому только 21 год, но, несмотря на свой возраст, он высокий и крепкий. Виталию, еще одному молодому человеку, 34 года. Поэтому можно сказать, что все-таки происходит смена поколений", - рассказал Сергей Вязович.

Он признался, что, несмотря на всю популярность команды, не все готовы принять те условия, в которых нужно быть. "Но мы все равно ждем в свои ряды пополнения, этот процесс никогда не останавливается. Такая дисциплина и объем работы не всем по плечу, не все так выглядит, как показано на телевизионном экране", - отметил капитан.

Занимаясь таким спортом, необходимо быть разносторонне развитым человеком - надо знать, как навести чистоту, соблюсти гигиенические нормы, провести сборку, ремонт и модернизацию грузовиков. И только после всего этого три-пять раз в год стать пилотом либо членом экипажа и выступить как спортсмен.

Сергей Вязович подытожил, что в таком деле есть два варианта - либо человек становится частью команды и проживает всю спортивную жизнь в полном объеме, либо - нет.

Когда Сергей Вязович смотрит на себя и на команду, какие у него возникают мысли. Могут ли все гонщики "МАЗ-СПОРТавто" разобрать грузовик до мельчайших деталей и все собрать обратно. Что в команде возведено в культ. Смотрите ответы на эти вопросы в "Актуальном интервью".