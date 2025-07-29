Смольский отметил, что сборная по биатлону готова сражаться за высокие позиции в соревнованиях

В грядущий олимпийский сезон национальная сборная Беларуси по биатлону входит в своем лучшем состоянии за последние годы и готова сражаться за самые высокие позиции в любых соревнованиях. Об этом в интервью "Первому информационному" рассказал лидер нашей команды Антон Смольский.

Мужская сборная Беларуси завершила летний сбор в Раубичах и готовится к горному этапу подготовки. Спустя два дня также поступит и женская половина нашей команды. Биатлон неизменно поставляет нам олимпийские медали разного достоинства, начиная с Олимпиады в Ванкувере. Несмотря на турбулентность в мировом спортивном движении, белорусская команда нацелена исключительно на высокий результат.

"Позитивный настрой, я прекрасно чувствую организм, чувствую, что прогрессирую, добавляю в каких-то аспектах, над которыми работал несколько лет. С нетерпением жду соревнований, чтобы проверить это. Конечно, я понимаю, что соперники тоже прогрессируют, но тем не менее я стал сильнее того Смольского, который был в прошлом году", - поделился серебряный призер Олимпийских игр по биатлону - 2022 Антон Смольский.