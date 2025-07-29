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Смольский отметил, что сборная по биатлону готова сражаться за высокие позиции в соревнованиях
В грядущий олимпийский сезон национальная сборная Беларуси по биатлону входит в своем лучшем состоянии за последние годы и готова сражаться за самые высокие позиции в любых соревнованиях. Об этом в интервью "Первому информационному" рассказал лидер нашей команды Антон Смольский.
Мужская сборная Беларуси завершила летний сбор в Раубичах и готовится к горному этапу подготовки. Спустя два дня также поступит и женская половина нашей команды. Биатлон неизменно поставляет нам олимпийские медали разного достоинства, начиная с Олимпиады в Ванкувере. Несмотря на турбулентность в мировом спортивном движении, белорусская команда нацелена исключительно на высокий результат.
"Позитивный настрой, я прекрасно чувствую организм, чувствую, что прогрессирую, добавляю в каких-то аспектах, над которыми работал несколько лет. С нетерпением жду соревнований, чтобы проверить это. Конечно, я понимаю, что соперники тоже прогрессируют, но тем не менее я стал сильнее того Смольского, который был в прошлом году", - поделился серебряный призер Олимпийских игр по биатлону - 2022 Антон Смольский.
Международный сезон в биатлоне стартует уже в первых числах сентября. Первый этап Кубка Содружества примет лыжно-биатлонный комплекс "Лаура" в Сочи, где 11 лет назад проходили зимние Олимпийские игры, а Дарья Домрачева завоевала три золотых медали.